Meghan e Harry in Regno Unito nel 2022? Forse, ma intanto la Duchessa ha detto no a Carlo… (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Meghan e Harry dovrebbero fare rientro nel Regno Unito nel 2022, visti gli appuntamenti in programma, in primis il Giubileo di platino della regina Elisabetta II. Tuttavia, stando a quanto riportato anche dal Daily Star, i Sussex non accetteranno di pernottare dalla Famiglia Reale. Il tabloid sostiene che il principe Carlo starebbe pensando di proporre al principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, di rimanere a casa sua quando si recheranno in visita nel Regno Unito, in modo tale da poter passare un po’ di tempo con i suoi nipotini, Archie e Lilibet Diana. Tuttavia, sempre secondo le indiscrezioni, l’offerta verrà quasi certamente rifiutata da Meghan. LEGGI ANCHE => Il Principe ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dovrebbero fare rientro nelnel, visti gli appuntamenti in programma, in primis il Giubileo di platino della regina Elisabetta II. Tuttavia, stando a quanto riportato anche dal Daily Star, i Sussex non accetteranno di pernottare dalla Famiglia Reale. Il tabloid sostiene che il principe Carlo starebbe pensando di proporre al principee sua moglie,Markle, di rimanere a casa sua quando si recheranno in visita nel, in modo tale da poter passare un po’ di tempo con i suoi nipotini, Archie e Lilibet Diana. Tuttavia, sempre secondo le indiscrezioni, l’offerta verrà quasi certamente rifiutata da. LEGGI ANCHE => Il Principe ...

