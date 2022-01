“Ma che problemi hai?”: scelta shock, stavolta la reazione contro Rudy Zerbi è pesantissima (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il professore di canto di Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi è finito sotto accusa a causa della sua ultima scelta contro un allievo Il professore di canto Rudy Zerbi (screenshot Twitter)Un nuova polemica si è scatenata in queste ore sui social a causa dell’ultimo daytime andato in onda di Amici di Maria De Filippi. Nell’occhio del ciclone questa volta è finito il professore di canto Rudy Zerbi che si è scagliato contro uno degli allievi della scuola. In questo caso l’esperto si è rivolto in modo molto duro contro Alex, il cantante ed allievo di Lorella Cuccarini. L’allievo ha commentato negativamente l’ingresso del cantante Calma, voluto fortemente proprio da Zerbi. Secondo Alex si è trattato di un ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il professore di canto di Amici di Maria De Filippi,è finito sotto accusa a causa della sua ultimaun allievo Il professore di canto(screenshot Twitter)Un nuova polemica si è scatenata in queste ore sui social a causa dell’ultimo daytime andato in onda di Amici di Maria De Filippi. Nell’occhio del ciclone questa volta è finito il professore di cantoche si è scagliatouno degli allievi della scuola. In questo caso l’esperto si è rivolto in modo molto duroAlex, il cantante ed allievo di Lorella Cuccarini. L’allievo ha commentato negativamente l’ingresso del cantante Calma, voluto fortemente proprio da. Secondo Alex si è trattato di un ...

