LIVE Egitto-Sudan 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Abdelmonem guida i Faraoni dopo i primi 45? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Egitto-Sudan 20.48 Finisce il primo tempo: Egitto avanti sul Sudan grazie al gol di Abdelmonem al 36?. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa, sempre su OA Sport! 45? Due minuti di recupero. Intanto, è 0-0 all’intervallo tra Guinea-Bissau e Nigeria. 44? Egitto in attacco dall’inizio alla fine di questo primo tempo. Nell’ultima fase, più controllo della partita e diverse opportunità. 42? EL-SAID! Impegna seriamente Mustafa: il tiro potente viene respinto dal portiere del Sudan. 39? Mohamed taglia ancora sul primo palo ma non trova la porta. Adesso, la difesa del Sudan sta iniziando a traballare. 38? Hassan in ritardo su Marmoush: ammonito. 36? Lui sì che mette ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di20.48 Finisce il primo tempo:avanti sulgrazie al gol dial 36?. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa, sempre su OA Sport! 45? Due minuti di recupero. Intanto, è 0-0 all’intervallo tra Guinea-Bissau e Nigeria. 44?in attacco dall’inizio alla fine di questo primo tempo. Nell’ultima fase, più controllo della partita e diverse opportunità. 42? EL-SAID! Impegna seriamente Mustafa: il tiro potente viene respinto dal portiere del. 39? Mohamed taglia ancora sul primo palo ma non trova la porta. Adesso, la difesa delsta iniziando a traballare. 38? Hassan in ritardo su Marmoush: ammonito. 36? Lui sì che mette ...

