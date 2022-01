Liceo Archimede-Pacinotti | studenti in protesta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Oggi comee studentesse dell’ ‘’ in tutte e tre le sedi abbiamo deciso di non salire nelle classi e rimanere nel cortile della nostra scuola perché crediamo sia sempre più necessario mobilitarci per le pessime condizioni nelle quali ci troviamo a vivere la nostra scuola ogni giorno”. Lo scrivono in un comunicato glie le studentesse dell’istituto del Terzo Municipio. “Una situazione di cui soffrono non solo glima anche i docenti, i dirigenti, il personale ATA e i genitori-continuano- Pretendiamo una scuola in sicurezza, mascherine ffp2 gratuite, tracciamento efficace e tamponi gratuiti, potenziamento dei trasporti, assunzione dei docenti e aumento dell’organico, più spazi e strutture adeguate.” “Pretendiamo che le istituzioni ci ascoltino e ...