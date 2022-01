Israele sulla quarta dose: "Fa risalire gli anticorpi ma non difende del tutto da Omicron" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La somministrazione di una quarta dose dei vaccini di Pfizer e Moderna contro il Covid-19 aumenta il livello degli anticorpi nell’organismo, ma non abbastanza per immunizzare i soggetti vaccinati dalla variante Omicron. E’ il risultato di uno studio condotto presso lo Sheba Medical Center di Israele.“Nonostante l’aumento dei livelli di anticorpi, il quarto vaccino offre solo una difesa parziale contro il virus” ha detto alla stampa il dottor Gili Regev-Yochay, direttore dell’unita’ per le malattie infettive dell’ospedale. L’ospedale il mese scorso aveva iniziato a somministrare la quarta dose di vaccino a piu’ di 270 operatori sanitari: 154 hanno ricevuto un vaccino Pfizer e altri 120 hanno ricevuto quello di Moderna. Tutti erano stati precedentemente ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La somministrazione di unadei vaccini di Pfizer e Moderna contro il Covid-19 aumenta il livello deglinell’organismo, ma non abbastanza per immunizzare i soggetti vaccinati dalla variante. E’ il risultato di uno studio condotto presso lo Sheba Medical Center di.“Nonostante l’aumento dei livelli di, il quarto vaccino offre solo una difesa parziale contro il virus” ha detto alla stampa il dottor Gili Regev-Yochay, direttore dell’unita’ per le malattie infettive dell’ospedale. L’ospedale il mese scorso aveva iniziato a somministrare ladi vaccino a piu’ di 270 operatori sanitari: 154 hanno ricevuto un vaccino Pfizer e altri 120 hanno ricevuto quello di Moderna. Tutti erano stati precedentemente ...

