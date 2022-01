Insulti a Sassoli | la polizia identifica i responsabili Chi è Ugo Fuoco | l’utente al centro della rete No vax

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) I mezzi sono quelli che già conosciamo. Plotoni di odiatori organizzati che sono partiti dai gruppi Telegram e si sono riversati sui social. In comune hanno gli hashtag, i toni e i riferimenti. Quella che abbiamo visto dopo la morte del presidente dell’Europarlamento Davidè stata una shitstorm coordinata dagli ambienti No vax. Una bufera su cui hanno deciso di intervenire ladi Stato e lapostale che hanno avviato le indagini per trovare le persone che si nascondevano dietro nomi e foto fake. Fra gli account coinvolti anche quello di Ugo, un uomo di 40 anni residente nel napoletano autore di uno dei messaggi più virali: «Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. ‘Il green pass non è discriminatorio’. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie». Le ...

