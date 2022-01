Il Green pass funziona: più vaccini, meno morti e più pil (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In questi mesi ci sono state molte obiezioni al Green pass da quando, il 22 luglio 2021, Mario Draghi ne annunciò l’introduzione. Che è punitivo, discriminatorio, incostituzionale e inefficace, sia dal punto di vista sanitario sia perché depressivo dell’economia. Le obiezioni valoriali, naturalmente, non possono essere risolte perché esprimono appunto punti di vista soggettivi. Ma quelle sull’efficacia stanno ottenendo una risposta sulla base dei dati: il Green pass funziona: “Ha avuto un visibile e robusto effetto positivo sui tassi di vaccinazione, sui dati sanitari e sull’economia in Francia, Germania e Italia”. Sono le conclusioni di uno studio appena pubblicato in contemporanea dal think tank Bruegel e dal Conseil d’analyse économique, un organo indipendente che consiglia il primo ministro ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In questi mesi ci sono state molte obiezioni alda quando, il 22 luglio 2021, Mario Draghi ne annunciò l’introduzione. Che è punitivo, discriminatorio, incostituzionale e inefficace, sia dal punto di vista sanitario sia perché depressivo dell’economia. Le obiezioni valoriali, naturalmente, non possono essere risolte perché esprimono appunto punti di vista soggettivi. Ma quelle sull’efficacia stanno ottenendo una risposta sulla base dei dati: il: “Ha avuto un visibile e robusto effetto positivo sui tassi di vaccinazione, sui dati sanitari e sull’economia in Francia, Germania e Italia”. Sono le conclusioni di uno studio appena pubblicato in contemporanea dal think tank Bruegel e dal Conseil d’analyse économique, un organo indipendente che consiglia il primo ministro ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano… - GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - borghi_claudio : Capite perché le tabelle ISS sono state cambiate per mettere la colonna dei vaccinati da più di 120 giorni? Il capo… - pieropz : RT @borghi_claudio: Il green pass funzionicchia. Guardando i grafici uno direbbe che stavamo andando bene quando, il 15 ottobre evidentemen… - Divita14Franco : RT @fratotolo2: Senza #supergreenpass, i #migranti possono sbarcare clandestinamente in Italia ma non possono essere rimpatriati. https:/… -