Green pass e negozi esenti, la lista: esclusi i tabaccai (Di mercoledì 19 gennaio 2022) negozi esenti dal Green pass base, verrà firmato domani a quanto apprende l’Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi il Dpcm legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super Green pass – quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid – o il semplice Green pass per poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma del Dpcm il confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli ‘esenti’ del certificato verde base. Che saranno pochi, ridotti quasi al lumicino. La lista dei negozi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dalbase, verrà firmato domani a quanto apprende l’Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi il Dpcm legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super– quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid – o il sempliceper poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma del Dpcm il confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli ‘’ del certificato verde base. Che saranno pochi, ridotti quasi al lumicino. Ladei...

Advertising

borghi_claudio : Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - sulsitodisimone : Green pass e negozi esenti, la lista: esclusi i tabaccai - elojuventino : RT @NicolaPorro: ?? Ultim'ora ?? L'annuncio di #Johnson: così dice addio al #greenpass (e noi invece...)?? -