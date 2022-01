Giugliano | blitz dei carabinieri in casa di un pregiudicato | la scoperta e poi l’arresto Il nome

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)dei, arrestato 57enne per droga. I militari dell’arma hanno tratto in arresto Alfonso Bove,di Qualiano., droga nascosta nel vaso in giardino Quando isono entrati insua, per una perquisizione domiciliare, hanno trovato in in un vaso, nel giardino della sua abitazione, 2 panetti di hashish L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.