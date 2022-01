Getafe vs Granada: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Due squadre nella metà inferiore della classifica si incontrano nella Liga quando il Getafe accoglie il Granada al Coliseum Alfonso Perez giovedì 20 gennaio. L’imbattibilità dei padroni di casa in campionato si è conclusa l’ultima volta e rimangono sull’orlo della zona retrocessione, mentre i visitatori hanno una serie di imbattibilità propria che è ancora in corso. Il calcio di inizio di Getafe vs Granada è previsto alle 19. Anteprima della partita Getafe vs Granada: a che punto sono le due squadre? Getafe Nelle ultime settimane il Getafe sembra essersi ripreso dallo scioccante inizio di stagione – sette sconfitte consecutive dall’inizio della stagione e nessuna vittoria fino alla dodicesima partita. Sono andate avanti sei partite senza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Due squadre nella metà inferiore della classifica si incontrano nella Liga quando ilaccoglie ilal Coliseum Alfonso Perez giovedì 20 gennaio. L’imbattibilità dei padroni di casa in campionato si è conclusa l’ultima volta e rimangono sull’orlo della zona retrocessione, mentre i visitatori hanno una serie di imbattibilità propria che è ancora in corso. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Nelle ultime settimane ilsembra essersi ripreso dallo scioccante inizio di stagione – sette sconfitte consecutive dall’inizio della stagione e nessuna vittoria fino alla dodicesima partita. Sono andate avanti sei partite senza ...

Advertising

periodicodaily : Getafe vs Granada: pronostico e possibili formazioni #LaLiga #20gennaio - cassapronostici : Pronostico Getafe – Granada: Servono punti per la salvezza! - infobetting : Getafe-Granada CF (Liga, giovedì H 19.00): formazioni, quote, pronostici. Sfida - mcrisj01 : RT @girpelliano: Il Barça starebbe riflettendo sulla posizione di Riqui Puig all'interno della rosa. Il canterano sarebbe seguito da Juve,… - Gabryjuventus : Il Barça starebbe riflettendo sulla posizione di Riqui Puig all'interno della rosa. Il canterano sarebbe seguito da… -