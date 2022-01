Galeazzi Milano | Pregliasco | rinvio operazioni non urgenti per fragili e non vaccinati

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - DSantanche : Inaccettabile se quanto scoperto da @fuoridalcorotv all'ospedale Galeazzi di #Milano fosse confermato. In una socie… - ElisaDospina : Ricordiamo che il #Galeazzi ospitava le riunione della ‘Ndrangheta - Adnkronos : #Galeazzi e operazioni rinviate, cosa dice #Pregliasco. - R4ff00 : RT @valy_s: Ospedale Galeazzi #Pregliasco sentito in Procura a Milano. Lo showman travestito da virologo si è giustificato parlando di “int… -

Ultime Notizie dalla rete : Galeazzi Milano

"Abbiamo considerato nella categoria dei fragili persone con problematiche cliniche personali o rischio infettivo" Rinviati all'Irccs, l'Istituto Ortopedicodigli interventi non urgenti per soggetti fragili e non vaccinati. "Abbiamo considerato nella categoria dei fragili persone con problematiche cliniche personali o rischio infettivo - ...Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs,è stato sentito in procura adal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, in merito allo slittamento di tutti gli interventi non urgenti per i pazienti con fragilità, tra cui i non ...La trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano ha sostenuto che ci fosse una circolare per respingere chi non ha il Super Green Pass. La replica: Falso, come tutti proteggiamo pazienti fragili s ...Rinviati all'Irccs, l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano gli interventi non urgenti per soggetti fragili e non vaccinati. 'Abbiamo considerato nella categoria dei fragili persone con problematiche ...