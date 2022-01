Fedele | “Nandez? Quel ruolo già è coperto | al Napoli serve un altro giocatore”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, dirigente. Ecco quanto evidenziato: “Tweet del? Se sto in una comunità in cui non credo ci sia onestà, ne esco. Se dobbiamo creare degli alibi poi diventa peggio, tutti farebbero bene a pesare le parole. La discontinuità? Parola più leggera dell’inaffidabilità. Sapevamo che con Mihajlovic sarebbe successo quanto è avvenuto. Ma non so contro Torino, Verona o Empoli come ilpossa reagire. Io mi sono esaltato contro la Juventus ma mi sono depresso contro Sampdoria e Fiorentina. Ma gli altri fanno peggio di noi, quindi c’è speranza. FOTO: Getty –PICCOLE SPERANZE SCUDETTO Ho sempre pensato che ildovesse pensare solo alla Champions League ma ora do qualche percentuale in più ...