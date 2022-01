Esultò per la morte di David Sassoli, Ugo Fuoco replica dall’ospedale: “Vi prendo a calci” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Se ritorno e dovete augurarvi di no, a questo punto, vi prendo a calci…”. Continua a inveire Ugo Fuoco, nickname del 40enne della provincia di Napoli denunciato dalla Polizia Postale perché accusato di essere l‘autore di uno dei messaggi offensivi nei confronti dell’ex presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, scomparso di recente. Insulti a David L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Se ritorno e dovete augurarvi di no, a questo punto, vi…”. Continua a inveire Ugo, nickname del 40enne della provincia di Napoli denunciato dalla Polizia Postale perché accusato di essere l‘autore di uno dei messaggi offensivi nei confronti dell’ex presidente del Parlamento Europeo,, scomparso di recente. Insulti aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

HuffPostItalia : Ricoverato per Covid Ugo Fuoco, il No Vax che esultò per la morte di Sassoli - TomasBXL : RT @HuffPostItalia: Ricoverato per Covid Ugo Fuoco, il No Vax che esultò per la morte di Sassoli - mariano56560309 : RT @HuffPostItalia: Ricoverato per Covid Ugo Fuoco, il No Vax che esultò per la morte di Sassoli - befairandtrue : RT @ilmessaggeroit: Ugo Fuoco, il leader No vax che esultò per la morte di Sassoli: ora è in ospedale per Covid - infoitinterno : Il No vax Ugo Fuoco ricoverato per Covid: esultò per la morte di David Sassoli -

Ultime Notizie dalla rete : Esultò per Positivo al Covid il no vax Ugo Fuoco, esultò per la morte di Sassoli Ora è positivo al Covid , in ospedale per la malattia. L'uomo è indagato anche dalla Polizia Postale della Campania per un messaggio lesivo della memoria di David Sassoli.

Ricoverato per Covid il No vax che esultò per la morte di Sassoli ... nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, in quanto presunto autore di un post Facebook nel esultava per la morte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. " ...

Ora è positivo al Covid , in ospedalela malattia. L'uomo è indagato anche dalla Polizia Postale della Campaniaun messaggio lesivo della memoria di David Sassoli.... nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, in quanto presunto autore di un post Facebook nel esultavala morte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. " ...