DAZN, in arrivo lo speed test nell'app per valutare la qualità della connessione e poter chiedere un rimborso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) DAZN sta per introdurre una nuova funzione all'interno della propria applicazione che consentirà all'app (ma soprattutto agli utenti) di testare la qualità della nostra connessione di casa o mobile. Un vero e proprio speed test che ci permetterà di attribuire la responsabilità in caso di disservizi: se vedi male la partita di serie A – o uno degli altri eventi trasmessi da DAZN – saprai immediatamente se la colpa è dovuta al provider della rete o ad un rallentamento del servizio da imputare all'app di sport in streaming. Come riporta Repubblica, a chiedere l'introduzione di questo sistema di controllo sarà l'AgCom nel corso della prossima riunione tecnica in programma il 20 gennaio, ...

