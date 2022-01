Coppa Italia, Inter ai quarti col brivido: l'Empoli sfiora l'impresa, Ranocchia in semi-rovesciata salva i nerazzurri (Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un gol di Sensi allo scadere del primo tempo supplementare porta l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà una squadra giallorossa, la vincente di Roma-Lecce. A San Siro piegato 3-2 un ottimo Empoli che esce dal campo a testa alta e con l'onore delle armi. Inzaghi perde subito Correa a causa di un problema al flessore. Entra Sanchez che va in gol dopo 13?. Nella ripresa, al 61? Bajrami controlla un traversone di Asllani e tra una selva di maglie nerazzurre trova lo spiraglio giusto per mandare la palla in rete segnando l'1-1. A questo punto la gara si accende. Furlan salva l'Empoli dalla sfuriata dell'Inter che butta dentro Calhanoglu, Barella e Perisic alla ricerca del nuovo vantaggio. Ma a passare sono ancora i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un gol di Sensi allo scadere del primo tempo supplementare porta l'aidi finale didove sfiderà una squadra giallorossa, la vincente di Roma-Lecce. A San Siro piegato 3-2 un ottimoche esce dal campo a testa alta e con l'onore delle armi. Inzaghi perde subito Correa a causa di un problema al flessore. Entra Sanchez che va in gol dopo 13?. Nella ripresa, al 61? Bajrami controlla un traversone di Asllani e tra una selva di maglie nerazzurre trova lo spiraglio giusto per mandare la palla in rete segnando l'1-1. A questo punto la gara si accende. Furlanl'dalla sfuriata dell'che butta dentro Calhanoglu, Barella e Perisic alla ricerca del nuovo vantaggio. Ma a passare sono ancora i ...

