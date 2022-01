Cisterna | troppi alunni e docenti positivi | chiude la scuola Marcucci

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)casi, trae personale docente e non, al punto che l’attività scolastica in presenza nel pressodi, nel quartiere San Valentino, è stata sospesa. E sarà così domani e dopodomani, con gli studenti che non potranno entrare in classe perché verranno sanificati i locali.il plessoLa decisione è stata presa d’intesa tra la Ausl, il dirigente scolastico e il Comune per poter procedere ad un’accurata sanificazione dei locali. Le attività scolastiche andranno avanti con l’attivazione del LEAD, legami educativi a distanza. Sulla questione ha preso parola anche il Sindaco, Valentino Mantini, che ha invitato la ...

Top VolleyLatina - Vibo Valentia è stata rinviata a causa del Coronavirus. contagi tra i padroni di casa, come comunicato recentemente dalla Lega Pallavolo Serie A; match di quinta giornata di ...Troppi casi positivi, tra alunni e personale docente e non, al punto che l'attività scolastica in presenza nel presso Marcucci di Cisterna, nel quartiere San Valentino, è stata sospesa. E sarà così do ...Troppi casi di Covid19, e la Fipav ha rinviato le prossime due giornate, la 12esima e la 13esima, dei campionati nazionali di serie B. The post Troppi casi e rinvii di partite, il Covid stoppa la seri ...