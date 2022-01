Caro-bollette, Salvini: “Servono provvedimenti rapidi da parte del governo” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA – “Dai 5.812 euro del 2020 ai 9.163 del 2021 (a parità di consumi): il Caro-bollette si fa sentire anche per un’impresa veneta di Rosolina (Rovigo) che si occupa di raccolta e semina di frutti di mare nella laguna di Caleri. Si tratta di un’azienda che non può nemmeno spostare la produzione, vista la tipicità dei propri prodotti. Servono provvedimenti rapidi da parte del governo. Bene il tavolo energia convocato oggi dal ministro Giorgetti, è urgente farlo anche a Palazzo Chigi. Il costo di luce e gas sarà l’emergenza nazionale dei prossimi mesi”. E’ quanto afferma, su Telegram, il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA – “Dai 5.812 euro del 2020 ai 9.163 del 2021 (a parità di consumi): ilsi fa sentire anche per un’impresa veneta di Rosolina (Rovigo) che si occupa di raccolta e semina di frutti di mare nella laguna di Caleri. Si tratta di un’azienda che non può nemmeno spostare la produzione, vista la tipicità dei propri prodotti.dadel. Bene il tavolo energia convocato oggi dal ministro Giorgetti, è urgente farlo anche a Palazzo Chigi. Il costo di luce e gas sarà l’emergenza nazionale dei prossimi mesi”. E’ quanto afferma, su Telegram, il leader della Lega Matteo. L'articolo L'Opinionista.

