Can Yaman e Francesca Chillemi, che passione… per il set! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’affinità è a livelli stellari. Can Yaman e Francesca Chillemi sul set sono una cosa sola. Il settimanale “Chi” li ha pizzicati a Civita Castellana nel Viterbese dove stanno girando alcune scene della fiction Mediaset “Viola come il mare” e i due attori paiono avere un’intesa a dir poco perfetta. Il gossip che li aveva visti protagonisti un paio di mesi fa li ha lasciati indifferenti: continuano ad essere una coppia (di colleghi) meravigliosa. Durante le nuove registrazioni della fiction hanno mostrato il solito feeling, ma fuori dal set non si sono mai fatti beccare da soli. A cena al ristorante Yaman e la Chillemi si sono fatti accompagnare dai loro assistenti, proprio per evitare di alimentare voci. Il divo turco nei panni del poliziotto si trova a dover entrare in sintonia con la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’affinità è a livelli stellari. Cansul set sono una cosa sola. Il settimanale “Chi” li ha pizzicati a Civita Castellana nel Viterbese dove stanno girando alcune scene della fiction Mediaset “Viola come il mare” e i due attori paiono avere un’intesa a dir poco perfetta. Il gossip che li aveva visti protagonisti un paio di mesi fa li ha lasciati indifferenti: continuano ad essere una coppia (di colleghi) meravigliosa. Durante le nuove registrazioni della fiction hanno mostrato il solito feeling, ma fuori dal set non si sono mai fatti beccare da soli. A cena al ristorantee lasi sono fatti accompagnare dai loro assistenti, proprio per evitare di alimentare voci. Il divo turco nei panni del poliziotto si trova a dover entrare in sintonia con la ...

