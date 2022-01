Borse in rialzo con il lusso, Milano resta in rosso. Rendimento Bund torna in positivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per la prima volta dal 2019. Continua a pesare l'ipotesi di una stretta più rapida del previsto da parte della Fed. A Tokyo tonfo per Sony, male anche Toyota Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per la prima volta dal 2019. Continua a pesare l'ipotesi di una stretta più rapida del previsto da parte della Fed. A Tokyo tonfo per Sony, male anche Toyota

Advertising

analistapercaso : Borse in rialzo con il lusso, Milano resta in rosso. Rendimento Bund torna in positivo. - FirenzePost : Borse: spread in rialzo (134 punti). Europee hanno chiuso in calo - infoiteconomia : Borse europee in rosso con il timore di una stretta sui tassi della Fed e il rialzo dell'obbligazionario | Liguria… - BJLiguria : Borse europee in rosso con il timore di una stretta sui tassi della Fed e il rialzo dell'obbligazionario -… - FolBorse : Videogame: Activision nelle mire di Microsoft, titolo vola di oltre +37% prima di sospensione al rialzo -