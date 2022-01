Arrestati gli assassini dell’ambasciatore Attanasio | Scoperto qual era il loro vero intento (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arriva finalmente la svolta nelle ricerche che hanno fatto seguito al tragico assassinio dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio. La polizia locale ha catturato gli autori facendo luce sui loro veri obiettivi. “Ecco i colpevoli dell’uccisione dell’ambasciatore italiano”, sono le parole con cui la polizia del Congo ha dato l’annuncio, spiegando le loro intenzioni. É L'articolo Arrestati gli assassini dell’ambasciatore Attanasio Scoperto qual era il loro vero intento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arriva finalmente la svolta nelle ricerche che hanno fatto seguito al tragicoitaliano in Congo, Luca. La polizia locale ha catturato gli autori facendo luce suiveri obiettivi. “Ecco i colpevoli dell’uccisioneitaliano”, sono le parole con cui la polizia del Congo ha dato l’annuncio, spiegando leintenzioni. É L'articologliera ilproviene da La Luce di Maria.

