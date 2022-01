Alex Belli single dopo la decisione di Delia Duran: la sua reazione alla rottura (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Delia Duran ieri pomeriggio ha lasciato in diretta Alex Belli dopo l’ennesimo aereo arrivato in favore dei #Solex, ovvero la coppia composta da Soleil ed Alex. Un aereo inviato dai fan che ha fatto molto male alla pantera sudamericana. “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“. L’attore, ormai single, ha cercato di riconquistare la sua pantera latina con un romantico post su Instagram. “Ebbene si iniziò tutto da qui! Era il 22 Settembre 2018, piazza Duomo Milano, la nostra prima sera, il nostro primo bacio, la nostra prima connessione Alchemica. Da quel momento non ci siamo più lasciati, la nostra Vita insieme è stata una parabola ascendente. A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ieri pomeriggio ha lasciato in direttal’ennesimo aereo arrivato in favore dei #Solex, ovvero la coppia composta da Soleil ed. Un aereo inviato dai fan che ha fatto molto malepantera sudamericana. “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“. L’attore, ormai, ha cercato di riconquistare la sua pantera latina con un romantico post su Instagram. “Ebbene si iniziò tutto da qui! Era il 22 Settembre 2018, piazza Duomo Milano, la nostra prima sera, il nostro primo bacio, la nostra prima connessione Alchemica. Da quel momento non ci siamo più lasciati, la nostra Vita insieme è stata una parabola ascendente. A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire ...

