Aggressioni Duomo, Giannini a Napoli: "Non c'è indagine interna"

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – "Sui fatti di Milano verificatisi la notte di Capodanno non c'è un'indagine interna. Da quello che abbiamo potuto vedere, nell'immediatezza sono state evitate conseguenze rispetto a qualcosa di grave che stava accadendo.C'è ogni sforzo per ricostruire e avere denunce il più circostanziate possibili per arrivare ai responsabili". Lo ha detto il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, a margine del Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto a Napoli. "Sono già state individuate diverse persone e sono state segnalate all'Autorità giudiziaria e sono stati presi provvedimenti – ha aggiunto Giannini – in piazza le persone erano molte e la visuale non era semplice. Adesso la ricostruzione e le indagini proseguono".

