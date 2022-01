Un anno fa i malati in ospedale per Covid erano il 4,6%, oggi appena lo 0,8% (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - L'ondata di variante Omicron in Italia ha fatto impennare i contagi a numeri mai visti prima, nemmeno nei momenti più drammatici della prima ondata, ma finora i ricoveri e le terapie intensive sono rimasti molto sotto i picchi della seconda ondata, quella numericamente più rilevante finora, grazie al fatto che il 90% della popolazione over 12 è vaccinata. E il tasso di malati ricoverati è crollato, dal 4,6% di un anno fa allo 0,8%. Se martedì 18 gennaio è il giorno del nuovo record di casi di sempre, 228.179, il confronto con lo stesso giorno dell'anno scorso fotografa insomma uno scenario diverse. Il 18 gennaio del 2021 la seconda ondata, che aveva lasciato sul terreno già oltre 50mila morti, era in netto calo: i nuovi casi furono 8.825, addirittura 220 mila in meno rispetto a oggi. Eppure le terapie intensive ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - L'ondata di variante Omicron in Italia ha fatto impennare i contagi a numeri mai visti prima, nemmeno nei momenti più drammatici della prima ondata, ma finora i ricoveri e le terapie intensive sono rimasti molto sotto i picchi della seconda ondata, quella numericamente più rilevante finora, grazie al fatto che il 90% della popolazione over 12 è vaccinata. E il tasso diricoverati è crollato, dal 4,6% di unfa allo 0,8%. Se martedì 18 gennaio è il giorno del nuovo record di casi di sempre, 228.179, il confronto con lo stesso giorno dell'scorso fotografa insomma uno scenario diverse. Il 18 gennaio del 2021 la seconda ondata, che aveva lasciato sul terreno già oltre 50mila morti, era in netto calo: i nuovi casi furono 8.825, addirittura 220 mila in meno rispetto a. Eppure le terapie intensive ...

