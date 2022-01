Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 20 | 10

(Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione l’accelerazione nelle somministrazioni del vaccino vede l’Italia in terza posizione a livello europeo e 11A livello mondiale nelle dosi somministrati ogni 100 abitanti lo fa sapere la struttura commissariale del generale Francesco figliolo circa 5,8 milioni le dosi di vaccino che verranno distribuite alle regioni nel periodo tra il 20 e 28 gennaio in particolare saranno consegnati i circa 1,7 milioni di dosi moderna 3 milioni di Fighters per oltre 1,1 milioni di preparato pediatrico Fazer in merito alla fascia 5 11 anni in settimana sono stati inaugurati oltre 250.000 prima e oltre i 91000 secondi dosi la dose Booster è stata finora al 79,5% della popolazione Intanto il segretario di stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin è il sostituto ...

Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Coronavirus, ultimi dati. In Italia record di 228.179 casi e 434 morti. Covid Sicilia, il sindaco di Messina inizia lo sciopero della fame. Covid19: sono 228.179 i nuovi casi positivi in Italia, 434 i decessi

Il chief medical officer, Paul Kelly, ha rilevato che "questa è la prima volta che il sistema sanitario è stato messo sotto pressione, come stiamo osservando nellesettimane". .Non sono bastati 90 minuti alla Lazio per passare ai quarti di finale di Coppa Italia . I biancocelesti raggiungono il Milan passando per i tempi supplementari come accaduto ai rossoneri contro il ...Il viaggio di Alberto Angela tra le bellezze del nostro paese è arrivato alla quarta e ultima puntata. L'appuntamento con “Meraviglie, la penisola dei tesori” è per martedì 18 gennaio alle 21.25 su Ra ...LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric (10' sts Vavro), Marusic (35' st Hysaj); Milinkovic, Leiva (1' st Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (13' pts Romero), Muriqi (26' st Immobile), ...