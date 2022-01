Sonego-Otte, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 18 gennaio 2022) Lorenzo Sonego va a caccia del suo miglior risultato agli Australian Open. Il tennista torinese ha raggiunto per la seconda volta in carriera il secondo turno grazie al successo sullo statunitense Sam Querrey e ha un match sulla carta assai abbordabile sul campo 3 contro il tedesco Oscar Otte, ma che già in passato gli ha regalato grattacapi. L’ultimo precedente, anche assai illustre, si è concluso in favore del tedesco: era il primo turno degli ultimi US Open, in cui Lorenzo cedette per 6-7 7-5 7-6 7-6; il tedesco riuscì a spingersi fino agli ottavi di finale, quando venne battuto da Matteo Berrettini. Sonego però è riuscito a battere Otte in passato, al primo turno del torneo di Metz 2019. Se Sonego dovesse superare lo scoglio rappresentato dal ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Lorenzova a caccia del suo miglior risultato agli. Il tennista torinese ha raggiunto per la seconda volta in carriera il secondo turno grazie al successo sullo statunitense Sam Querrey e ha un match sulla carta assai abbordabile sul campo 3 contro il tedesco Oscar, ma che già in passato gli ha regalato grattacapi. L’ultimo precedente, anche assai illustre, si è concluso in favore del tedesco: era il primo turno degli ultimi US, in cui Lorenzo cedette per 6-7 7-5 7-6 7-6; il tedesco riuscì a spingersi fino agli ottavi di finale, quando venne battuto da Matteo Berrettini.però è riuscito a batterein passato, al primo turno del torneo di Metz 2019. Sedovesse superare lo scoglio rappresentato dal ...

