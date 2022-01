Sondaggi Noto: Draghi, per il 53% degli italiani sarà lui il successore di Mattarella (Di martedì 18 gennaio 2022) Per il 53% degli italiani il prossimo presidente della Repubblica sarà Mario Draghi. Il 35% indica Silvio Berlusconi come potenziale successore di Mattarella. Tra i papabili ci sono anche il commissario europeo Paolo Gentiloni, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e l’attuale ministro della Giustizia Marta Cartabia. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi realizzati da Noto per Porta a Porta. Noto ha rilevato anche le intenzioni di voto ai partiti. Fratelli d’Italia al 20% si piazza davanti al Pd dato al 19,5 %. Seguono Lega al 18% e Movimento 5 Stelle al 14%. Forza Italia è all’8,5% mentre Azione stampa un netto 3%. Sotto la soglia di sbarramento si trovano ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 18 gennaio 2022) Per il 53%il prossimo presidente della RepubblicaMario. Il 35% indica Silvio Berlusconi come potenzialedi. Tra i papabili ci sono anche il commissario europeo Paolo Gentiloni, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e l’attuale ministro della Giustizia Marta Cartabia. È quanto emerge dagli ultimirealizzati daper Porta a Porta.ha rilevato anche le intenzioni di voto ai partiti. Fratelli d’Italia al 20% si piazza davanti al Pd dato al 19,5 %. Seguono Lega al 18% e Movimento 5 Stelle al 14%. Forza Italia è all’8,5% mentre Azione stampa un netto 3%. Sotto la soglia di sbarramento si trovano ...

