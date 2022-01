Serra torna subito alla Var. Ma lo aspettano uno stop e poi la Serie B

(Di martedì 18 gennaio 2022) Marco, l'arbitro che ha sbagliato, scusandosi, durante Milan - Spezia domani pomeriggio in Sassuolo - Cagliari sarà, come già designato,var. Non verrà quindi rimosso dal ruolo che gli era ...

L'Aia si era fatta viva coi dirigenti rossoneri per porgere scuse più o meno formali, dopo gli errori compiuti dall'arbitro. Sbagli compiuti, tra l'altro, di fronte ad Andrea Gervasoni, il vice ...A distanza di 10 anni il Milanprotagonista di un clamoroso errore arbitrale. Il 25 febbraio 2012 va in scena il match ...che segna ma il gol viene vanificato dal fischio dell'arbitro, che ...Non son mancate le polemiche sulla gestione del finale di gara dell’arbitro Serra, resta però il dato certo che lo Spezia, per tutta la ripresa, abbia dimostrato di tenere botta al Milan e di rimanere ...L'arbitro protagonista - suo malgrado - del finale contestatissimo di Milan-Spezia non è stato rimosso dal ruolo che gli era stato assegnato per la sfida di Coppa tra Sassuolo e Cagliari. Dopo però pa ...