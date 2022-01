Rapine anche a Treviglio: 17enne si presenta alla Polfer e finisce in carcere (Di martedì 18 gennaio 2022) Brescia. Un ragazzo straniero di 17 anni è finito in carcere dopo essersi presentato alla Polfer in quanto condannato per Rapine messe a segno anche a Treviglio. Lo riporta BsNews.it. I giudici, infatti, avevano deciso di sostituire il collocamento in comunità con la detenzione in carcere in seguito al comportamento tenuto dal giovane dopo la condanna (rapina, furto con strappo e danneggiamento aggravato, commessi a Brescia, Chiari, Treviglio e Pioltello). Il 17enne si trova ora al Beccaria di Milano. Il giovane si è presentato spontaneamente agli Uffici Polfer di Brescia, dichiarando di essersi allontanato da una comunità e di volervi fare ritorno. Ma dagli accertamenti è emerso che a ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) Brescia. Un ragazzo straniero di 17 anni è finito indopo essersitoin quanto condannato permesse a segno. Lo riporta BsNews.it. I giudici, infatti, avevano deciso di sostituire il collocamento in comunità con la detenzione inin seguito al comportamento tenuto dal giovane dopo la condanna (rapina, furto con strappo e danneggiamento aggravato, commessi a Brescia, Chiari,e Pioltello). Ilsi trova ora al Beccaria di Milano. Il giovane si èto spontaneamente agli Ufficidi Brescia, dichiarando di essersi allontanato da una comunità e di volervi fare ritorno. Ma dagli accertamenti è emerso che a ...

Advertising

affittozorro : @frcphs @AcribusFlammis @JediPerLItalia La micro e macro criminalità dilagava indisturbata perché le fdo davano la… - gioaltomonte : @giuseppenotaro3 @Mb_yk01_92_850_ Ok, cercherò di essere meno criptico: Furti, spaccio, occupazioni, rapine, stupri… - marcorighi59 : @pisto_gol Ma per le rapine (quelle si in evidente malafede) di abisso, orsato e calvarese onestamente caro… - Red_Black_1899 : Mi raccomando @acmilan @mauro_suma @paskampo stiamo in silenzio anche stasera. Dopo le porcate palesi contro Napoli… - Stefano99260324 : Mai vista rapina più grande di questa, oltre ai mille infortuni e alla società di rabbini (@acmilan), anche le rapi… -