Quirinale | Tajani | tocca a Berlusconi sciogliere riserva

(Di martedì 18 gennaio 2022) "Come sapete il centrodestra all'unanimità ha chiesto adi candidarsi ea luilae decidere se vuole essere il candidato del centrodestra". Così il coordinatore ...

... tutti vogliamo un presidente che raggiunga il maggior numero di consensi e che sia garante della costituzione", ha aggiunto. ....detto è che in assenza di riscontri concreti (i famosi 505 voti necessari a scalare il... Forza Italia, attraverso Antonio, fa arrivare a Salvini lo sconcerto per quella che appare un ..."Come sapete il centrodestra all'unanimità ha chiesto a Berlusconi di candidarsi e tocca a lui sciogliere la riserva e decidere se vuole essere il candidato del centrodestra". (ANSA) ...Nel tira e molla di centrodestra, è il giorno del penultimatum di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi. «Aspettiamo che faccia i suoi incontri e i suoi conti», ma la riserva andrà sciolta «prima che si ...