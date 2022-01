Quirinale, Salvini e l’alternativa a Berlusconi: in arrivo una proposta della Lega “convincente” (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Elezioni per il Quirinale, Matteo Salvini sfodera il ‘piano B’ promettendo per la settimana prossima “una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti”. Questo il piano del leader della Lega, che torna a seminare zizzania nel centrodestra, un piano sempre negato (o visto come subordinato) ma pronto prendersi di nuovo la scena, tra un plauso e l’altro al “fondatore del centrodestra, quel Silvio Berlusconi, su cui nessuno può mettere veti”. Un piano rivelato dopo aver spiegato che il nome arriverà entro lunedì 24, quando “sapremo degli incontri e dei conti” di Berlusconi. E che lascia intendere come le carte sul Colle le voglia dare lui. La proposta leghista nessuno sa ancora quale sarà. Qualcuno ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Elezioni per il, Matteosfodera il ‘piano B’ promettendo per la settimana prossima “unache penso potrà essereper tanti, se non per tutti”. Questo il piano del leader, che torna a seminare zizzania nel centrodestra, un piano sempre negato (o visto come subordinato) ma pronto prendersi di nuovo la scena, tra un plauso e l’altro al “fondatore del centrodestra, quel Silvio, su cui nessuno può mettere veti”. Un piano rivelato dopo aver spiegato che il nome arriverà entro lunedì 24, quando “sapremo degli incontri e dei conti” di. E che lascia intendere come le carte sul Colle le voglia dare lui. Laleghista nessuno sa ancora quale sarà. Qualcuno ...

