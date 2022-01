Quirinale, la tela di Di Maio: la cena con la Casellati, le pizze con Giorgetti, il quadro del Cav (Di martedì 18 gennaio 2022) E Luigi Di Maio che fa? Nel caos che imperversa nel Movimento 5Stelle lui sembra l’unico ad avere i nervi saldi e ad avere una strategia che non sia dettata dal Nazareno. E cioè quella di cercare un dialogo col centrodestra, purché su quel fronte si sia disposti ad abbandonare le ambizioni di Silvio Berlusconi. Ne scrive La Stampa, in un retroscena che parte da un presupposto. E’ proprio lui, Di Maio, l’esponente più a destra del Movimento. Soprattutto gli italiani hanno avuto modo di conoscerne la spregiudicatezza, dimostrata a suon di giravolte politiche. Ora Di Maio sarebbe convinto “che la forza politica rinata dalle ceneri con Giuseppe Conte debba abbandonare l’asse privilegiato con Massimo D’Alema e Goffredo Bettini e guardare – piuttosto – a destra. O meglio, come ha detto a un ministro proprio nelle ultime ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) E Luigi Diche fa? Nel caos che imperversa nel Movimento 5Stelle lui sembra l’unico ad avere i nervi saldi e ad avere una strategia che non sia dettata dal Nazareno. E cioè quella di cercare un dialogo col centrodestra, purché su quel fronte si sia disposti ad abbandonare le ambizioni di Silvio Berlusconi. Ne scrive La Stampa, in un retrosche parte da un presupposto. E’ proprio lui, Di, l’esponente più a destra del Movimento. Soprattutto gli italiani hanno avuto modo di conoscerne la spregiudicatezza, dimostrata a suon di giravolte politiche. Ora Disarebbe convinto “che la forza politica rinata dalle ceneri con Giuseppe Conte debba abbandonare l’asse privilegiato con Massimo D’Alema e Goffredo Bettini e guardare – piuttosto – a destra. O meglio, come ha detto a un ministro proprio nelle ultime ...

