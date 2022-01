Queste persone non sono state travolte dalle onde causate dall’eruzione del vulcano Hunga-Tonga (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 16 gennaio 2022 è stato pubblicato un video che mostra un uomo prendere a pugni un albero nei pressi di una riva poco prima di essere poi travolto, insieme ad altre persone presenti, da una serie di grandi onde. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il video su Facebook: «Hunga Tonga 15.01.22, tsunami dopo eruzione del vulcano Hunga». Il riferimento è all’eruzione, verificatasi il 15 gennaio, del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, situato vicino alle isole Tonga nel Pacifico meridionale. Il video oggetto di analisi è un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le immagini sono reali, ma non ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 16 gennaio 2022 è stato pubblicato un video che mostra un uomo prendere a pugni un albero nei pressi di una riva poco prima di essere poi travolto, insieme ad altrepresenti, da una serie di grandi. Le immaginiaccompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il video su Facebook: «15.01.22, tsunami dopo eruzione del». Il riferimento è all’eruzione, verificatasi il 15 gennaio, delsottomarino-Ha’apai, situato vicino alle isolenel Pacifico meridionale. Il video oggetto di analisi è un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le immaginireali, ma non ...

Advertising

guidalucia586 : RT @cherry19611883: Lulù: 'le persone ci amano amore perchè siamo veri, non con tutte queste finzioni, tradimenti, ma per cortesia' Manuel… - lolol55213465 : RT @Cristin04184242: @unagiaslifes Questa gomma da cancellare non dovrebbe dire alla figlia ridimensionati???? Invece di maltrattare #jessv… - Sara01210783 : RT @cherry19611883: Lulù: 'le persone ci amano amore perchè siamo veri, non con tutte queste finzioni, tradimenti, ma per cortesia' Manuel… - Mel51987 : RT @cherry19611883: Lulù: 'le persone ci amano amore perchè siamo veri, non con tutte queste finzioni, tradimenti, ma per cortesia' Manuel… - Pao00048690 : RT @cherry19611883: Lulù: 'le persone ci amano amore perchè siamo veri, non con tutte queste finzioni, tradimenti, ma per cortesia' Manuel… -