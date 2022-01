Quarta dose anche in Europa? Ema apre ai «soggetti deboli». Le ipotesi sui richiami: «Ogni inverno, come per l’influenza» (Di martedì 18 gennaio 2022) Non tre, ma quattro dosi di vaccino anti Covid: è questa l’indicazione data dal capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri, per tutti quei soggetti «con sistema immunitario gravemente indebolito. Sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione la somministrazione di una Quarta dose». In realtà solo una settimana fa il capo della strategia vaccinale aveva sconsigliato di ricorrere a continui richiami in breve tempo: «potrebbe essere considerato parte di un piano di emergenza, ma vaccinazioni ripetute a brevi intervalli non rappresenterebbero una strategia sostenibile a lungo termine», aveva detto. Invece ora la linea dell’Ema sembrerebbe andare nella stessa direzione di quanto fatto finora dallo stato di Israele. Nel Paese sono infatti state ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Non tre, ma quattro dosi di vaccino anti Covid: è questa l’indicazione data dal capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri, per tutti quei«con sistema immunitario gravemente into. Sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione la somministrazione di una». In realtà solo una settimana fa il capo della strategia vaccinale aveva sconsigliato di ricorrere a continuiin breve tempo: «potrebbe essere considerato parte di un piano di emergenza, ma vaccinazioni ripetute a brevi intervalli non rappresenterebbero una strategia sostenibile a lungo termine», aveva detto. Invece ora la linea dell’Ema sembrerebbe andare nella stessa direzione di quanto fatto finora dallo stato di Israele. Nel Paese sono infatti state ...

Advertising

AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - Adnkronos : Variante #Omicron, studio preliminare Israele: #quartadose vaccino poco efficace contro contagio. - HuffPostItalia : Guido Rasi: “La quarta dose non serve, la memoria immunitaria resta' - SoniaLaVera : RT @NicolaPorro: ?? #Vaccini Covid, l'avvertimento del professore sulla 'paralisi immunitaria': 'Perché parlare di quarta dose a pochi mesi… - donyp00288476 : RT @LaPiramide__: Ema 2 giorni fa: Meglio non rischiare con le vaccinazioni ogni 3/4 mesi. Ema oggi: La quarta dose è efficace e sicura al… -