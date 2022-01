Presentazione Mercedes 2022 | svelata la data ufficiale | Hamilton ci sarà?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) La fine del Mondiale 2021 è stato turbolento e ha lasciato enormi cicatrici su tutta la Formula Uno. Sono emersi, dal caos incontrollato di Abu Dhabi, un vincitore ed uno sconfitto. Ma per come si è svolta l’ultima corsa, nessuno ha saputo dire quale dei due abbia davvero meritato la palma del miglior pilota della scorsa stagione. Max Verstappen è riuscito a superare, nelle ultime curve, il rivale Lewische era avviato, prima dell’ingresso della Safety Car, verso una vittoria comoda e limpida. L’incidente di Nicholas Latifi ha scompaginato il finale. Per la gioia assoluta della Red Bull e la rabbia funesta dellache si sentiva, nuovamente, padrona di entrambe le classifiche del Circus automobilistico più importante delle quattro ruote. Una pagina che la Freccia d’Argento non ha mai davvero girato, con Toto Wolff che ricorda con sdegno ...