Partenza col botto (Di martedì 18 gennaio 2022) Questo 2022 in casa Impact è cominciato davvero col botto. Sono tante le cose successe e la più importante è stata chiaramente Hard to Kill. L'evento è stato favoloso, come già detto settimana scorsa nella review. Anche la puntata di giovedì notte è stata molto buona. Impact ultimamente è di buon livello e se oltre a ciò si aggiungono lottatori della ROH, non può che venirne fuori qualcosa di molto interessante. Partiamo dalla cosa che ha fatto più scompiglio: l'invasione della ROH. Già, perché ad Impact non ci sono stati solo i bravi campioni Jonathan Grasham e ROK-C, ma anche Vincent, PCO, Matt Taven e Mike Bennett, accompagnati da Maria Kanellis. Ad Hard to Kill hanno fatto piazza pulita, annientando i vincitori dell'Hardcore War. La loro furia però non si è fermata e anche giovedì hanno scatenato il panico, prendendosela anche col povero D'Lo Brown. Sono ...

