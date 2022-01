MotoGP, la Ducati è pronta per la nuova stagione: svelata la data di presentazione della Rossa per il 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Un 2021, come team, concluso nel migliore dei modi per la Ducati, con la vittoria del Mondiale costruttori; adesso si avvicina sempre più la nuova stagione di MotoGP, per un 2022 che, chissà, potrebbe dare soddisfazioni anche lato piloti. Chiaramente è questo il sogno in casa Ducati per Francesco Bagnaia e Jack Miller, in vista del nuovo anno: soprattutto il primo non ci è andato molto lontano, ma Fabio Quartararo ha in ogni modo meritato il titolo di Campione del Mondo in MotoGP per il 2021. La nuova stagione è alle porte, dunque, e il primo passo da fare è proprio la presentazione della nuova moto, la cui data è stata annunciata ufficialmente quest’oggi, con un save ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Un 2021, come team, concluso nel migliore dei modi per la, con la vittoria del Mondiale costruttori; adesso si avvicina sempre più ladi, per unche, chissà, potrebbe dare soddisfazioni anche lato piloti. Chiaramente è questo il sogno in casaper Francesco Bagnaia e Jack Miller, in vista del nuovo anno: soprattutto il primo non ci è andato molto lontano, ma Fabio Quartararo ha in ogni modo meritato il titolo di Campione del Mondo inper il 2021. Laè alle porte, dunque, e il primo passo da fare è proprio lamoto, la cuiè stata annunciata ufficialmente quest’oggi, con un save ...

