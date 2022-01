Monocrome makeup 2022 | il segreto per un total look super glam!

(Di martedì 18 gennaio 2022) Se è unsofisticato e femminile che cercate per questo nuovo anno, ilè quello che fa per voi. Un trucco completo realizzato con la stessa nuance e perché no, anche con pochissimi prodotti! Truccarsi può essere un piacere ma quando si affronta lo specchio ogni mattina, con pochissimi minuti a disposizione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monocrome makeup

CheDonna.it

Un solo colore per guance, labbra e occhi : si chiamalook ed è la tendenza dell'anno che non passerà velocemente. Amata sia dalle celeb di tutto il mondo che dalla gente comune, questa ...Un solo colore per guance, labbra e occhi : si chiamalook ed è la tendenza dell'anno che non passerà velocemente. Amata sia dalle celeb di tutto il mondo che dalla gente comune, questa ...