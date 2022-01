Ma qual è il benedetto piano B di Salvini e il nome che piace a molti?

(Di martedì 18 gennaio 2022) I nomi sono tanti, milioni di milioni. Ma quello di Berlusconi, sembra che nonrà. La corsa al Colle diventa, come spesso accaduto, un balletto di giochi politici. La figura incoronata dal vertice del Centrodestra della scorsa settimana è – ufficialmente, anche se lui non ha ancora sciolto la riserva attendendo la conta dei voti – è quella dell’ex Cavaliere. Ma i numeri sembrano non esserci e sicuramente Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle non appoggeranno il leader di Forza Italia. E allora il leader della Lega, smentendo il “suocero” Verdini, ha deciso di assumere il ruolo di kingmaker annunciando di avere nel taschino unB targato. Probabilmente la rosa dei suoi nomi per il Quirinale non è limitato a una sola figura, ma lui ha assicurato che si tratta di una personalità che potrebbere a ...

Advertising

LaMalcontentaa : Un lavoro benedetto dal Signore sapete qual è? Il fotografo dei cani. Raga, ma che lavoro meraviglioso? Seguo su Ig… - KattInForma : Qual è la differenza fondamentale tra un oggetto benedetto e uno non benedetto -

Ultime Notizie dalla rete : qual benedetto

La Luce di Maria

Io ero con Gaucci, a San: lo bloccai e gli chiesi di venire da noi. In C è diventato ... Come ha fatto Iervolino a convincerla eè l'accordo anche in prospettiva futura? 'In tantissimi ...... pure, è sostenitore del presunto papa Francesco, in questo articolo QUI intitolato 'è il ... Ancora una volta, siamo al perfetto opposto rispetto al vero papa regnanteXVI che, come ...Sindaco Fioravanti, dovremmo essere ormai alle battute decisive per l’assegnazione del titolo di capitale della cultura. Quali sono i prossimi passaggi? "I primi di febbraio verranno scelte le dieci f ...La stagione del teatro Concordia promossa da Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto entra nel vivo giovedì 20 e venerdì 21 gennaio ...