Lazio-Udinese 1-0 | Cioffi | “Ci gira le scatole non aver passato il turno”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Gabrieleha parlato al termine di1-0, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. La sua squadra è stata punita ai supplementari da una rete di Ciro Immobile. Queste le dichiarazioni del tecnico friulano: “Non ci è mancato qualcosa. Ho visto una squadra tosta, vogliosa, con la mentalità vincente. Sarei banale a dire che è mancato solo il risultato. Sono orgoglioso di chi e di cosa ho visto in campo. Pur avendo fatto un grande lavoro, abbiamo avuto un po’ di ruggine sotto porta. Veniamo da un periodo difficile, non ce lo siamo scordati. Cilenonil”. Sulle impressioni riguardo gli avversari: “Ci pensa Sarri, non commento cose altrui”. SportFace.

Un gol di Ciro Immobile all'inizio del secondo tempo supplementare decide la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia a favore dellacontro l', battuta per 1 - 0. Eppure i friulani hanno avuto il maggior numero di occasioni durante la partita, compreso un incrocio dei pali colpito da Arslan con un destro a giro. Ma ...Commenta per primo Gabriele Cioffi , allenatore dell', parla in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra contro lain Coppa Italia: 'Ho visto una squadra tosta, vogliosa, con la mentalità vincente. Sarei banale a dire che è ...Il primo tempo tra Lazio ed Udinese si è concluso in pareggio e senza reti: meglio i biancocelesti, con due occasioni per Muriqi di testa. Leggi ...ROMA (ITALPRESS) – Una rete di Immobile all’inizio del secondo tempo supplementare schianta l’Udinese e lancia la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti troveranno il Milan dell’ex ...