Kuzma schiaccia in testa a Embiid | guarda gli highlights di Wizards - 76ers

Advertising

sportli26181512 : NBA, Kyle Kuzma schiaccia in testa a Joel Embiid. VIDEO: La giocata chiave della sfida del MLK Day tra Washington e… - cricesaro : tocca vedere pure kuzma che schiaccia ?? #NBArts -

Ultime Notizie dalla rete : Kuzma schiaccia

Sky Sport

Nella gara del Martin Luther King Day di Nba, i Washington Wizards superano per 117 - 98 i Philadelphia 76ers. Guarda gli highlights del matchNella gara del Martin Luther King Day di Nba, i Washington Wizards superano per 117 - 98 i Philadelphia 76ers. Guarda gli highlights del matchNel Martin Luther King Day della NBA non può mancare tradizionalmente una partita alla Capital One Arena di Washington. I Wizards regolano con una gara ...La giocata chiave della sfida del MLK Day tra Washington e Philadelphia è la super schiacciata di Kyle Kuzma in faccia a Joel Embiid, facendo alzare in piedi tutta l'arena dopo il poster alla supersta ...