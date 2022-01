Kingdom Hearts arriva su Nintendo Switch (Di martedì 18 gennaio 2022) Per inaugurare i festeggiamenti per il 20° anniversario di Kingdom Hearts, SQUARE ENIX Ltd. e Disney hanno annunciato che da oggi i fan possono pre-ordinare quattro amati titoli di Kingdom Hearts che saranno disponibili su Nintendo Switch™ tramite Cloud dal 10 febbraio. Tra le versioni su Cloud troviamo Kingdom Hearts HD 1.5 + 10 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) e la raccolta completa Kingdom Hearts for Cloud. Acquistando Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC), sia come titolo indipendente che come parte della collezione completa, i giocatori riceveranno il ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 18 gennaio 2022) Per inaugurare i festeggiamenti per il 20° anniversario di, SQUARE ENIX Ltd. e Disney hanno annunciato che da oggi i fan possono pre-ordinare quattro amati titoli diche saranno disponibili su™ tramite Cloud dal 10 febbraio. Tra le versioni su Cloud troviamoHD 1.5 + 10 ReMIX,HD 2.8 Final Chapter Prologue,III + Re Mind (DLC) e la raccolta completafor Cloud. AcquistandoIII + Re Mind (DLC), sia come titolo indipendente che come parte della collezione completa, i giocatori riceveranno il ...

