Jessica Selassié scoppia in lacrime dopo il rimprovero della madre di Sophie: “Mi fa passare per una str***a” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso nella casa – si fa per dire – la mamma di Sophie Codegoni, che ha prima parlato con la figlia, consigliandole di tenere gli occhi aperti quando si tratta di amicizie, e poi si è confrontata anche con Jessica Selassié, accusandola di non essere una buona amica per la ragazza. Successivamente la principessa è tornata a riflettere sulle parole pronunciate da mamma Valeria e ha avuto un crollo, parlando alla Codegoni delle sensazioni che le sono rimaste dopo il duro rimprovero ricevuto dall’ospite del reality. Jessica Selassié, il crollo della gieffina dopo le parole della mamma di Sophie Durante l’ultimo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso nella casa – si fa per dire – la mamma diCodegoni, che ha prima parlato con la figlia, consigliandole di tenere gli occhi aperti quando si tratta di amicizie, e poi si è confrontata anche con, accusandola di non essere una buona amica per la ragazza. Successivamente la principessa è tornata a riflettere sulle parole pronunciate da mamma Valeria e ha avuto un crollo, parlando alla Codegoni delle sensazioni che le sono rimasteil duroricevuto dall’ospite del reality., il crollogieffinale parolemamma diDurante l’ultimo ...

