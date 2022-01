Il programma Binance Auto-Burn brucia token BNB per un valore di quasi 800mln$ (Di martedì 18 gennaio 2022) 6296 dei token bruciati sono stati modificati dal programma BNB Pioneer Burn La diciottesima masterizzazione trimestrale di Binance del suo token nativo BNB ha visto il più alto numero di token (e il rispettivo valore in dollari) cancellati dalla rete. La principale borsa valori ha annunciato ieri di aver tagliato dalla circolazione un totale di 1.684.387,11 BNB, del valore di circa 798.079.000 dollari nel momento in cui scriviamo, secondo i dati di mercato. Comparativamente, la 17a masterizzazione effettuata a ottobre ha eliminato 1.335.888 BNB per un valore di 639.462.868 dollari (in base al prezzo dell'epoca) e la 15a, che ha bruciato oltre 3 milioni di token, non ha raggiunto i 600 ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 18 gennaio 2022) 6296 deiti sono stati modificati dalBNB PioneerLa diciottesima masterizzazione trimestrale didel suonativo BNB ha visto il più alto numero di(e il rispettivoin dollari) cancellati dalla rete. La principale borsa valori ha annunciato ieri di aver tagliato dalla circolazione un totale di 1.684.387,11 BNB, deldi circa 798.079.000 dollari nel momento in cui scriviamo, secondo i dati di mercato. Comparativamente, la 17a masterizzazione effettuata a ottobre ha eliminato 1.335.888 BNB per undi 639.462.868 dollari (in base al prezzo dell'epoca) e la 15a, che hato oltre 3 milioni di, non ha raggiunto i 600 ...

