Highlights De Minaur-Musetti 3-6 6-3 6-0 6-3 | Australian Open 2022 VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Minaur

Eurosport IT

... PROGRAMMA E TV Il confronto tra Musetti e Deè programmato in data martedì 18 gennaio , con ... conpubblicati post - partita. Grande attesa per il debutto di Musetti sul cemento di ...Occhi puntati, inoltre, su Taylor Fritz, Nikoloz Basilashvili, Reilly Opelka e Alex De; ... Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti esui match con gli italiani ...Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Alex De Minaur al primo turno degli Australian Open 2022. Come seguire il match in diretta tv e streaming oggi ...Australia's No.1 male professional tennis singles player Alex de Minaur and FairMarkets, the investment house that is part of GKG Financial Holdings (GKG), have signed a global sponsorship agreement.