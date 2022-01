Grillo indagato a Milano segna la fine di un intero progetto politico (Di martedì 18 gennaio 2022) Un’altra tegola sul fondatore del Movimento Cinque Stelle. Beppe Grillo è indagato dalla procura di Milano per traffico di influenze illecite. Sotto la lente dei pm, una serie di contratti pubblicitari tra il blog di Grillo e la compagnia marittima che fa capo all’armatore Vincenzo Onorato. Contratti che adesso verranno passati al vaglio di investigatori e inquirenti. E’ l’ultima grana per il fondatore pentastellato, che si aggiunge ai guai del figlio Ciro. Il quale, per le accuse di violenza di gruppo in Sardegna è stato rinviato a giudizio. La figura di Beppe Grillo, nata e cresciuta nel segno del giustizialismo più giacobino, si inabissa, anche mediaticamente, proprio sotto le carte bollate dei tribunali. L’ultimo sussulto, rumorisissimo, risale appunto ai giorni dell’esplosione della vicenda ... Leggi su panorama (Di martedì 18 gennaio 2022) Un’altra tegola sul fondatore del Movimento Cinque Stelle. Beppedalla procura diper traffico di influenze illecite. Sotto la lente dei pm, una serie di contratti pubblicitari tra il blog die la compagnia marittima che fa capo all’armatore Vincenzo Onorato. Contratti che adesso verranno passati al vaglio di investigatori e inquirenti. E’ l’ultima grana per il fondatore pentastellato, che si aggiunge ai guai del figlio Ciro. Il quale, per le accuse di violenza di gruppo in Sardegna è stato rinviato a giudizio. La figura di Beppe, nata e cresciuta nel segno del giustizialismo più giacobino, si inabissa, anche mediaticamente, proprio sotto le carte bollate dei tribunali. L’ultimo sussulto, rumorisissimo, risale appunto ai giorni dell’esplosione della vicenda ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #ANSA - ilriformista : L’accusa nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle è di traffico di influenze: nel mirino ci sono i contra… - Agenzia_Ansa : Al centro dell'indagine ci sarebbero alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby… - silviamere : RT @GuidoCrosetto: Oggi @beppe_grillo è stato indagato per traffico di influenze, reato assurdo, indefinito, arbitrario, su cui si può inda… - Italia_Notizie : Beppe Grillo indagato a Milano per contratti pubblicitari con la Moby -