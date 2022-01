Green pass obbligatorio pure dal tabaccaio. Altro che deroghe (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen – Dal 1° febbraio Green pass obbligatorio pure dal tabaccaio: il governo non concede quasi nulla in termini di deroghe nonostante il pressing della Lega. Alimentari, farmacie, edicole, distributori di carburante, articoli per gli animali. Sono soltanto questi gli esercizi commerciali ad ingresso libero, senza il Green pass base (quello ottenuto con tampone negativo). Le eccezioni all’obbligo dunque riguarderanno pochissime attività commerciali. Domani arriverà il nuovo decreto con l’elenco aggiornato. Prosegue dunque la stretta contro i non vaccinati. Green pass pure dal tabaccaio: deroghe ridotte al lumicino A quanto pare Renato Brunetta ha vinto il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen – Dal 1° febbraiodal: il governo non concede quasi nulla in termini dinonostante il pressing della Lega. Alimentari, farmacie, edicole, distributori di carburante, articoli per gli animali. Sono soltanto questi gli esercizi commerciali ad ingresso libero, senza ilbase (quello ottenuto con tampone negativo). Le eccezioni all’obbligo dunque riguarderanno pochissime attività commerciali. Domani arriverà il nuovo decreto con l’elenco aggiornato. Prosegue dunque la stretta contro i non vaccinati.dalridotte al lumicino A quanto pare Renato Brunetta ha vinto il ...

