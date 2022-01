Formazioni ufficiali Juventus Sampdoria | le scelte degli allenatori

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.(4-4-2): Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. All. Allegri(3-5-2): Falcone; Conti, Magnani, Murru; Bereszynski, Thorsby, Rincon, Askildsen, Augello; Caputo; Torregrossa. All. Tufano L'articolo proviene da Calcio News 24.

Comunicate le formazioni ufficiali di Juve-Sampdoria, esordio dei bianconeri in questa edizione della Coppa Italia. Allegri lancia dall'inizio Arthur e Kulusevski, due dei giocatori al centro di voci ...
Le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle 21.