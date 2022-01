“Devo stare con Manuel perché va via…” Lulù fa una confidenza a Jessica durante la pubblicità – VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) durante la pubblicità del Grande Fratello Vip, il live prosegue su Mediaset Extra. E così, durante una pausa, nel tentativo di consolare la sorella Jessica, Lulù ha svelato il giorno esatto in cui Manuel Bortuzzo lascerà la Casa. Lulù svela quando Manuel andrà via: lo sfogo con Jessica al GF Vip Jessica, lui non è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 gennaio 2022)ladel Grande Fratello Vip, il live prosegue su Mediaset Extra. E così,una pausa, nel tentativo di consolare la sorellaha svelato il giorno esatto in cuiBortuzzo lascerà la Casa.svela quandoandrà via: lo sfogo conal GF Vip, lui non è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #JuveSamp di Coppa Italia: 'Hanno appena cambiato allenatore quindi c'è da stare attenti. Devo decidere… - libravfk : @saggirlfk hai detto che devo stare zitta - MinIvanToyota : - che i soldi non possano costituire mezzo per la felicità visto il periodo anche storico in cui ci troviamo. sto p… - jadexgolden : NO MA IN CHE SENSO DURANTE L’ORALE DI MATURITÀ DEVO STARE SEDUTA - valentina_mulas : @capulliarianna Allora fino a quando non la termino devo stare lontana da negozi e vetrine perché prevedo guai. Son… -