Delia Duran fa una confessione intima su Alex Belli al GF Vip | “L’abbiamo fatto anche con un’altra donna…” VIDEO

(Di martedì 18 gennaio 2022)è, ormai, una concorrente ufficiale del GF Vip e in queste ore si è lasciata andare a delle confessioni piuttosto intime inerenti il suo rapporto con. Nella notte, infatti, ha sussurrato a Manila Nazzaro una cosa piuttosto piccante. Nello specifico, la protagonista ha, finalmente, ammesso in maniera piuttosto palese che tra L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Pantale43368943 : Delia Duran stai facendo una brutta figura, ma smettila.non è colpa di solei ma di Alex belli.? - infoitcultura : Gf Vip, la piccante confessione di Delia Duran: «Io e Alex siamo andati con un'altra donna» - zazoomblog : Duran e Belli il segreto che nascondono: le confessioni di Soleil e Delia - #Duran #Belli #segreto #nascondono:… - infoitcultura : Delia Duran fa una richiesta esplicita ad Alex Belli: la sua reazione gela tutti - infoitcultura : Alex Belli Vs Delia Duran 'Mi difende Soleil ma non tu'/ Lei 'Mi manchi di rispetto!' -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Questo capitolo della telenovela segna il crollo di, che, dopo essersi scontrata con la rivale Soleil Sorge, scoppia in lacrime e annuncia di voler avere un faccia a faccia finale con il ...Soleil Sorge ha gettato un'ombra sulla storia d'amore die Alex Belli rivelando l'esistenza di un segreto che le avrebbe confessato il 'Man'. Ieri sera in puntata Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina se le andasse di parlare di questa ...Scintille e confronti nel corso dell'ultima puntata andata in onda del GF Vip. Tra Soleil Sorge e Delia Duran non scorre buon sangue.La tensione, nella casa del Grande Fratello Vip, è sempre più alle stelle. Soleil Sorge, con l'ingresso di Delia Duran nel loft di Cinecittà, è in crisi e ...