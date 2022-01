Credito | mutui e prestiti | aumenta la richiesta in Campania nel 2021

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’anno appena concluso ha visto una graduale ripresa dell’economia dopo l’instabilità causata dalla pandemia, questo ha contribuito al significativo aumento della propensione degli italiani a richiedere un prestito. Per quanto riguarda i, invece, ilsi conferma un anno molto particolare, con le richieste in calo ma importi erogati in aumento. È questo il quadro generale che emerge dal Barometro delalle Famiglie (fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF). Rispetto all’anno precedente si registra infatti un incremento del +7,1% per le richieste dipersonali e del +36,1% per ifinalizzati all’acquisto di beni e servizi; a fronte di una lieve flessione, pari a -0,2%, rispetto al 2020, per le richieste die surroghe, ...

Il 2021 si conferma un anno molto particolare per i mutui, con le richieste in calo ma importi erogati in aumento, in un mercato sostenuto dalle generazioni più giovani (grazie agli incentivi governat ...